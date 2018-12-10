  • الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:07 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على خطاب ماكرون لـ"السترات الصفراء"

الرئيس الفرنسي ماكرون

هذا ما قال "ماكرون" في أول خطاب منذ الاحتجاجات

أرشيفية

برلمانيون يرفضون رفع الدعم عمن يتقاضى 5 آلاف جنيهًا

المفتي السابق علي جمعة

«علي جمعة»: بعض دعوات التجديد «شذوذ»

أرشيفية

مقترح قاسٍ يقضي على ظاهرة «المستريحين»

شركة آبل

مصر تتوعد شركة «أبل»: أمامكم 60 يومًا

أرشيفية

نفى مدخني الشيشة إلى الصحراء

ترامب وخاشقجي

خاشقجي ينافس ترامب وبوتين على لقب «شخصية العام»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

أسرار طفولة "بن سلمان" من داخل القصر

الرسالة الوهمية

حقيقة رسائل«النكز» الوهمية على «فيس بوك»

بعد رحلة علاج..

الرئيس اليمني يغادر الولايات المتحدة إلى الرياض

عرب وعالم

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

هذا ما قاله "أحمد ماهر" عن وفاة بوش الأب

#

أمريكا تتوعد بعدم إنهاء الإجراءات التجارية ضد الصين قبل تغيير سياساتها

#

ترامب يتعهد بتحريك الجيش إذا حدث هذا الأمر

#

"ترامب" يفتح النار على روسيا والصين.. هذا ما قاله

غادر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مساء الإثنين، الولايات المتحدة الأمريكية، عائدا إلى مقر إقامته المؤقت في العاصمة السعودية الرياض، بعد أن قضى أكثر من شهر ونصف في رحلة علاج.
وقال مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، إن "هادي سيعود إلى الرياض، خلال الساعات القادمة، بعد أن أنهى فحوصات روتينية تتعلق بصحته".
وذكرت السفارة اليمنية في واشنطن أن هادي غادر الولايات المتحدة، وهو "يتمتع بصحة جيدة للغاية، ويواصل الإشراف بحماس على الجهود المخلصة التي تبذلها الحكومة لتحقيق السلام في اليمن".
جاء ذلك في تغريدة نشرتها السفارة على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، وظهر فيها هادي وهو يصافح السفير اليمني في واشنطن، أحمد عوض بن مبارك، في المطار.
وكان هادي وصل إلى مدينة كليفلاند في ولاية أوهايو بغرض العلاج، في 23 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه بالسويد، منذ الخميس الماضي، مشاورات بين طرفي النزاع اليمني، برعاية الأمم المتحدة، على أمل تحقيق اختراق نحو إنهاء حرب مستمرة منذ أكثر من 4 سنوات.
وتدور الحرب بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، المسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ويزيد من تعقيد النزاع أنه له امتدادات إقليمية، إذ ينفذ تحالف عربي، تقوده السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المنتهمين بتلقي دعم إيراني. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله تامر أمين عن مشاركة رانيا يوسف في فيلم عالمي
» محكمة صينية تحظر بيع منتجات أبل لهذا السبب
» سر انخفاض أسعار الحديد
» عباس يهدد بـ"قرارات مصيرية" قريبًا
» الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم أول أغسطس
» تقرير الاتحاد الأوروبي عن مصر يدعو للفخر
» أقدم سجين مصري: «قابلت الريان وعزت حنفي وإبراهيم الأبيض»
» تعرف على سعر تذكرة المترو بالعاصمة الإدارية الجديدة
» صور.. "بن زايد" يقبل رأس شيخ الأزهر
» إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال قبالة شواطئ غزة
» تسمم 13 طالبة بسبب وجبة حواوشي

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال