الحريري يكشف عن "حلول" لتشكيل الحكومة اللبنانية

10 ديسمبر 2018 - 10:30 م

كشف رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، اليوم الإثنين، عن "حلول" يجري العمل عليها بشأن تشكيل الحكومة، من دون توضيح طبيعة تلك الحلول.



وقال الحريري، في تصريحات للصحفيين عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر الرئاسة شرقي بيروت، إنه تشاور مع عون بما يتم طرحه، مضيفًا: "لا أحب العيش في السلبيات، وأرغب دائماً في التعاطي الإيجابي".



وشدد على التركيز على وجود حلول يمكن السير فيها.



وقال: "سأغادر البلاد، غداً (لم يوضح وجهته)، وعندما أعود، سيكون الرئيس عون قد استكمل مشاوراته، وإن شاء الله سنصل إلى حلول".



وتابع بالقول إن "حزب الله"، وهو قد وضع المسألة عندي (التعطيل) "فلا مشكلة في ذلك".



وأضاف، في الوقت نفسه،: "الجميع يعلم ما هو مقبول لديّ وما لا يمكنني القبول به، ونحن نتفاوض على بعض الأمور".



وكان عون بدأ اليوم سلسلة مشاورات في قصر الرئاسة من أجل العمل على تسريع وتيرة تشكيل الحكومة.



وافتتح الرئيس اللبناني هذه السلسلة بلقاء مع رئيس مجلس النواب (البرلمان) نبيه بري الذي غادر، من دون الإدلاء بأي تصريح.



ومنتصف الشهر الماضي، اتّهم الحريري، "حزب الله"، بـ"تعطيل" تشكيل الحكومة الجديدة، مشددًا على رفضه خرق اتفاق الطائف.



وبرزت عقدة تمثيل ما يسمى بالنواب السُنة المتحالفين مع "حزب الله"، بوزير في الحكومة المقبلة.



ويرفض الحريري، هذا الطلب، لكون هؤلاء النواب خاضوا انتخابات مايو/ أيار الماضي، ضمن كتل حصلت على تمثيلها في الحكومة.

