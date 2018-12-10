  • الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:07 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على خطاب ماكرون لـ"السترات الصفراء"

الرئيس الفرنسي ماكرون

هذا ما قال "ماكرون" في أول خطاب منذ الاحتجاجات

أرشيفية

برلمانيون يرفضون رفع الدعم عمن يتقاضى 5 آلاف جنيهًا

المفتي السابق علي جمعة

«علي جمعة»: بعض دعوات التجديد «شذوذ»

أرشيفية

مقترح قاسٍ يقضي على ظاهرة «المستريحين»

شركة آبل

مصر تتوعد شركة «أبل»: أمامكم 60 يومًا

أرشيفية

نفى مدخني الشيشة إلى الصحراء

ترامب وخاشقجي

خاشقجي ينافس ترامب وبوتين على لقب «شخصية العام»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

أسرار طفولة "بن سلمان" من داخل القصر

الرسالة الوهمية

حقيقة رسائل«النكز» الوهمية على «فيس بوك»

الحريري يكشف عن "حلول" لتشكيل الحكومة اللبنانية

عرب وعالم

الحريري
الحريري

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

احتجاجات فرنسا نجحت لأنه مفيش "إخوان خونة"

#

ألمانيا توقف توريدات الأسلحة للسعودية بشكل كامل

#

الإحراج يدفع نيكول سابا للانسحاب من حفل المقطم

#

ماذا قال "الحريرى" فى ذكرى ميلاد والده؟

كشف رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، اليوم الإثنين، عن "حلول" يجري العمل عليها بشأن تشكيل الحكومة، من دون توضيح طبيعة تلك الحلول.
وقال الحريري، في تصريحات للصحفيين عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر الرئاسة شرقي بيروت، إنه تشاور مع عون بما يتم طرحه، مضيفًا: "لا أحب العيش في السلبيات، وأرغب دائماً في التعاطي الإيجابي".
وشدد على التركيز على وجود حلول يمكن السير فيها.
وقال: "سأغادر البلاد، غداً (لم يوضح وجهته)، وعندما أعود، سيكون الرئيس عون قد استكمل مشاوراته، وإن شاء الله سنصل إلى حلول".
وتابع بالقول إن "حزب الله"، وهو قد وضع المسألة عندي (التعطيل) "فلا مشكلة في ذلك".
وأضاف، في الوقت نفسه،: "الجميع يعلم ما هو مقبول لديّ وما لا يمكنني القبول به، ونحن نتفاوض على بعض الأمور".
وكان عون بدأ اليوم سلسلة مشاورات في قصر الرئاسة من أجل العمل على تسريع وتيرة تشكيل الحكومة.
وافتتح الرئيس اللبناني هذه السلسلة بلقاء مع رئيس مجلس النواب (البرلمان) نبيه بري الذي غادر، من دون الإدلاء بأي تصريح.
ومنتصف الشهر الماضي، اتّهم الحريري، "حزب الله"، بـ"تعطيل" تشكيل الحكومة الجديدة، مشددًا على رفضه خرق اتفاق الطائف.
وبرزت عقدة تمثيل ما يسمى بالنواب السُنة المتحالفين مع "حزب الله"، بوزير في الحكومة المقبلة.
ويرفض الحريري، هذا الطلب، لكون هؤلاء النواب خاضوا انتخابات مايو/ أيار الماضي، ضمن كتل حصلت على تمثيلها في الحكومة.
وفاز 6 مرشحين سُنة بمقاعد في الانتخابات على قوائم تابعة لـ"حزب الله"، وأخرى لـ"حركة أمل"، في المناطق ذات الغالبية الشيعية. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله تامر أمين عن مشاركة رانيا يوسف في فيلم عالمي
» محكمة صينية تحظر بيع منتجات أبل لهذا السبب
» سر انخفاض أسعار الحديد
» عباس يهدد بـ"قرارات مصيرية" قريبًا
» الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم أول أغسطس
» تقرير الاتحاد الأوروبي عن مصر يدعو للفخر
» أقدم سجين مصري: «قابلت الريان وعزت حنفي وإبراهيم الأبيض»
» تعرف على سعر تذكرة المترو بالعاصمة الإدارية الجديدة
» صور.. "بن زايد" يقبل رأس شيخ الأزهر
» إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال قبالة شواطئ غزة
» تسمم 13 طالبة بسبب وجبة حواوشي

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال