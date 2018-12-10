التحالف العربي: علاج 21 ألف مصاب بالجيش اليمني

10 ديسمبر 2018 - 10:40 م

قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن، العقيد تركي المالكي إن هناك 21 ألف مصاب وجريح بالجيش اليمني تم علاجهم.



جاء ذلك خلال المؤتمر الخاص بالقوات المشتركة للتحالف، الإثنين في الرياض، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.



وأشار إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (حكومي/ سعودي) قام بعلاج أكثر من 21 ألف مصاب من الجيش الوطني اليمني، من دون تفاصيل أخرى حول إجمالي أعداد الجرحى منذ اندلاع الحرب.



وأفاد أن تم علاج أكثر من 124 جريحا بمصر مع نقل عائلاتهم والمرافقين لهم إلى القاهرة، من دون توضيح مكان علاج بقية الجرحى.



وأوضح المالكي أن التحالف عقد لقاءً مع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤخرًا، وجرى خلاله تسليم 340 رسالة من المحتجزين بسجون الحوثيين، تمهيدًا لإيصالها إلى عائلاتهم.

كما أوضح أن التحالف أصدر، خلال الفترة من 26 مارس/آذار 2015 حتى 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، 35 ألفًا 413 تصريحًا لجميع المنافذ الإغاثية بالداخل اليمني.

