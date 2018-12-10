تعليق ناري لـ"أديب" على خطاب ماكرون لـ"السترات الصفراء"

علق الإعلامي عمرو أديب، على خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون لمتظاهري السترات الصفراء مساء اليوم، قائلا: "شايف أن ماكرون مادهمش حاجة.. هما 100 يورو عُمي".



وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن موقف ماكرون كان متوازن، حيث أنه أعطى الشعب بعض الأشياء، ولم ينفذ كل مطالبهم، متوقعا أن متظاهري السترات الصفراء سيعاودون النزول مجددا.

