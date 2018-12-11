تعرّف على قرارات مجلس الأهلي في اجتماعه الأخير

11 ديسمبر 2018 - 12:40 ص

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي عقد مساء الاثنين، بفرع النادي بالشيخ زايد اعتبار الجلسة ممتدة لاستكمال جدول الأعمال، على أن يتم تحديد موعد الجلسة الجديدة خلال الأيام القادمة.

وشهد الاجتماع عقد جلستين. الجلسة الأولى، تم خلالها اعتماد محضر الجمعية العمومية العادية التي عقدت بمقر النادي بالجزيرة يومي الـ23 والـ24 من نوفمبر الماضي. فيما تم خلال الجلسة الثانية مناقشة جدول الأعمال.



ووجّه المجلس الشكر للعامري فاروق، نائب رئيس النادي، على جهوده في ملف استلام أرض فرع النادي بالتجمع الخامس للبدء فورًا في الأعمال الإنشائية لخدمة الأعضاء، وفتح باب العضوية نظير مبلغ 200 ألف جنيه.



كما وجه المجلس الشكر لمهند مجدي، عضو المجلس، على دوره المكلف به من جانب مجلس الإدارة لمتابعة ملف التأمين على العاملين بالنادي، والخدمة الطبية المقدمة للأعضاء، ومتابعة الانتهاء من مراكز العلاج الطبيعي، وافتتاحها بفرع النادي بمدينة نصر، بالإضافة الى أعمال التطوير الخاصة بأجهزة الجمباز الحديثة بالتنسيق مع إدارة النشاط الرياضي والإدارة الهندسية.



وفيما يتعلق بالنشاط الرياضي، اعتمد مجلس الإدارة برنامجًا مكثفًا لإعداد البطل الأولمبي، يبدأ بالموافقة على إقامة معسكر إعداد للسبّاح أحمد أكرم بالمرتفعات، خلال الفترة من الـ15 من ديسمبر الجاري إلى الخامس من يناير المقبل، لإعداده بالشكل المناسب، بعد أن أثبتت الدراسات العلمية أهمية الأماكن المرتفعة في زيادة تحمل الضغوط واتساع الرئتين، مما يفيد في إعداد السبّاح بالشكل اللائق للأولمبياد القادم في الصين.



ووافق المجلس على استضافة فريق بارتيزان الصربي لكرة الماء، والمصنف الأول في أوربا، مع عمل فترة معايشة كاملة مع الفريق الأول لكرة الماء بالنادي لمدة 8 أيام، ومع إقامة عدة مباريات خلال هذه الفترة للاستفادة من خبرات الفريق الصربي، بالإضافة إلى إرسال عدد 4 مدربين لكرة الماء بالنادي لعمل معايشة تدريبية لمدة أسبوعين في صربيا.



كما وافق المجلس على مشاركة فريق الغطس في بطولة هولندا، في الفترة من الـ31 من يناير إلى الرابع من فبراير المقبل.

