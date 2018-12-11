  • الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:55 م
بحث متقدم
ترامب

CNN: "ترامب" قلق من الإطاحة به

جيزة

منع تداول الدواجن الحية بدءًا من أبريل المقبل

محمد معيط وزير المالية

المالية:"لدينا 5 مليون موظف مش لا قيين كراسى"

صلاح وميسي

مفاجأة.. "صلاح" بجانب "ميسي" في التشكيلة المثالية

السترات الصفراء

من أطلق الشرارة الأولى لتظاهرات "السترات الصفراء"؟

تدريب العقبة -4

القوات المسلحة المصرية والأردنية تنفذان تدريب "العقبة -4"

سر اختفاء الحوثى وظهور على عبد الله صالح بديلا عنه

على رأسهم عائلة "صالح".. تبادل 15 ألف أسير مع الحوثيين

الشرطة الفرنسية

سلاح سري.. آخر أوراق الشرطة الفرنسية لوقف المتظاهرين

الأهلي

الثنائى الراحل عن الأهلى و"الغزال" على أعتاب العودة

عروسة وعروسة بالسترات الصفراء

عريس وعروسة بالسترات الصفراء

بالفيديو: اعتراف صادم لـ ريهام سعيد على الهواء

آخر الأخبار

ريهام سعيد
ريهام سعيد

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

ريهام سعيد منتقدة «الشربيني» وشيحة»: «لازم نسمع كلام الراجل»

#

ريهام سعيد تكشف لأول مرة أسباب دخولها السجن

#

بالفيديو.. ريهام سعيد: "أنا هفضل أطبل لحد ما أموت"

#

ريهام سعيد لمتصل: "اللي فات مات"

اعترفت الإعلامية ريهام سعيد، لاول مرة على الهواء عن تدخينها الشره لـ"الشيشة"، قائلة "انا بشرب شيشة".
وقالت "ريهام"، خلال تقديمها برنامج "صبابا"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: «هتكلم في موضوع كنت رافضة إني أتكلم فيه، ولأول مرة هطلع أقول حاجة غلط، أنا للأسف بعملها، وهعترف إني بعملها علشان مش بخاف من حد، ولا بتكسف، لإنى حرة أعمل إللي أنا عايزاه».
وأضافت: «في حياتي الطبيعية بكون إنسانة طبيعية وبعمل كل حاجة»، وتابعت: «هحكي حكايتي مع الشيشة، كان عندي صورة علي النت وأنا ماسكة الشيشة، وناس كتير دخلت تشتمني، مع إن الناس كلها في الكافيهات بتشرب شيشة».
وأشارت: «من عشر سنين أول ما ابتدت الشيشة تظهر كنت مستخفة الموضوع، ومكنش ليا علاقة بيها، وعدت الأيام والسنين، وجيت من حوالي 5 سنين سافرت بيروت، وكان عندي واحدة صاحبتي قالتلي مش هتشربي شيشة، وغصبت عليا، وجربتها لقيتها حاجة لطيفة».
وتابعت: «الشيشة لطيفة إنك بتشربها ومش لازم تتكلم مع حد، وبتكون خرجت واتبسطت لوحدك، وأنا بنفخ بس مش بعرف أخذ النفس علي صدري».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هيفاء وهبى تخضع لجلسة تصوير بفستان قصير
» المالية:"لدينا 5 مليون موظف مش لا قيين كراسى"
» «اغتصاب» محامية خلف فندق شهير بالهرم
» على خطى رانيا يوسف.. إعلامية تظهر شبه عارية
» مصرع شخصين فى انهيار جزئي لعقار بالإسكندرية
» قريبًا.. الروبوتات تجري الولادات القيصرية
» اليوم.. طلاب فرنسا يحتشدون للتظاهر ضد «ماكرون»
» عامل: "مراتى مدمنة حشيش وبتسرق سجايرى"
» شاهد.. وصلة رقص لـ"ريهام سعيد" أعلى كوبرى قصر النيل
» التشكيل المتوقع لليفربول ونابولى الليلة
» ممثل عربى يظهر "عاريًا" بعرض مسرحى فى قرطاج

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • مغرب

    04:58 م

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال