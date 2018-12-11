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"الصحة" تكشف:

معلومة صادمة عن نسبة تعاطي الاستروكس في مصر

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مخدر الاستروكس
مخدر الاستروكس

المصريون ـ متابعات

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كشفت الدكتورة رغدة الجميل، مديرة إدارة الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، عن أن مخدر الاستروكس أكثر انتشارًا في مصر عن الفودو، مشيرة إلى تزايد حالات تعاطي هذا المخدر على مدار السنوات الخمس الماضية.
وأوضحت "الجميل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الاثنين، أنه بداية من يناير وحتى أغسطس الماضي، استقبلت مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية حوالي 4 أضعاف الحالات التي اتم استقبالها خلال 2017.
وأشادت بقرار وزارة الصحة بإدراج 5 مركبات جديدة تدخل في تصنيع مخدر «الاستروكس»، مؤكدة أن حظر هذه المركبات سيساعد على محاصرة المخدر وتراجع نسبة التعاطي التي وصلت بين المصريين إلى 25%.


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