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في غرب ألمانيا

إبطال مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

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إبطال قنبلة من الحرب العالمية الثانية بعد إجلاء السكان
إبطال قنبلة من الحرب العالمية الثانية بعد إجلاء السكان

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نجحت سلطات مدينة مونشنجلادباخ بغرب ألمانيا، يوم الاثنين، في إبطال مفعول قنبلة قديمة تعود للحرب العالمية الثانية.
وقال متحدث باسم المدينة، إن عملية الإجلاء التي تمت بمشاركة 600 شخص لتأمين إبطال القنبلة التي تزن 250 كيلو جراما تمت وفق الخطة.
وأوضح أنه تم السماح للسكان الذين تم إجلاؤهم من وسط المدينة والبالغ عددهم 12500 شخص، بالعودة إلى منازلهم.
ويعد اكتشاف القنابل التي ألقيت على ألمانيا في المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية أمرا شائعا وكثيراً ما يؤدي إلى عمليات إجلاء واسعة النطاق في المناطق الحضرية.

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