ترامب يواجه احتمالات المساءلة والسجن والعزل

10 ديسمبر 2018 - 11:40 م

قال نواب ديمقراطيون إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد يواجه المساءلة والسجن، وربما العزل من منصبه، إذا ثبت أن الأموال التى قال محاميه السابق، مايكل كوهين، إنه تم دفعها لأشخاص لالتزام الصمت، تمثل انتهاكا لقواعد تمويل الحملة الانتخابية عام 2016، وقال النائب الديمقراطى، جيرولد نادلر، إن ترامب قد يواجه إمكانية العزل والسجن، بسبب ما يتردد عن تورطه فى دفع رشى لشراء صمت امرأتين تتهمانه بإقامة علاقات معهما.



ونقلت شبكة (سى.إن.إن) الإخبارية الأمريكية، عن نادلر قوله: «هناك إمكانية حقيقية بأن يعزل ترامب إذا اتهمته وزارة العدل رسميا، وسيكون حينها أول رئيس يواجه إمكانية السجن».



لكن نادلر والديمقراطيين- الذين يسعون للاتفاق على كيفية التعاطى مع التحقيقات التى تطول ترامب والحلقة المقرّبة منه، بما فى ذلك احتمال حصول تواطؤ مع روسيا قبل انتخابات 2016- التزموا الحذر، معتبرين أن أمورا كثيرة لا تزال مجهولة. وقال نادلر إن ارتكاب الرئيس مخالفة يمكن أن تؤدى إلى العزل لا يطلق بالضرورة «إجراءات العزل»، وإنه يجب إثبات صحة المخالفات المزعومة، ويجب أن تكون على قدر كاف من الخطورة يستوجب التحرك.



وسيكون دور نادلر محوريا فى حال قرر الكونجرس الجديد، مع وجود غالبية ديمقراطية فى مجلس النواب، المضى قدما فى إجراءات عزل ترامب، وفى حال قرر مجلس النواب اتخاذ الخطوة سيصطدم بالغالبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ حيث سيكون التصويت نهائيا وحاسما.



وأكد السيناتور الديمقراطى كريس مورفى ضرورة الاطلاع على كامل تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، الذى يحقق فى التدخل الروسى فى الانتخابات، وقال: «لقد بلغ التحقيق مستوى جديدا، وتوجد مزاعم بأن الرئيس ارتكب على الأقل جنايتين فى محاولة التلاعب بانتخابات 2016»، وهو بذلك «مشارك فى التواطؤ». وقال: «أعتقد أننا تخطيّنا المرحلة التى أدت لإطلاق إجراءات العزل ضد الرئيس الأسبق بيل كلينتون»، مضيفا أن «ترامب دخل فى الوضع الذى أدى لاحقا لاستقالة الرئيس الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون». كان مجلس النواب قرر عزل كلينتون فى 1998، لكن مجلس الشيوخ أبطل القرار، بينما استقال نيكسون فى 1974 بعد أن أصبح عزله مطروحا بقوة، وقال مورفى إن «التحقيق بدأ يضع الرئيس فى مأزق قضائى خطير»، وتابع: «ينبغى عليه أن يقلق. ينبغى على البلاد برمتها أن تقلق».



والتزم الديمقراطى البارز فى لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، آدم شيف، الحذر حول مسألة العزل، لكنه اعتبر أن ترامب قد يواجه خطرا آخر، وقال إن «هناك احتمالا جديا بأن توجّه وزارة العدل الاتهام إلى ترامب ما إن يغادر منصبه فى البيت الأبيض»- فى إشارة إلى وجود اقتناع لدى العديد من الخبراء القانونيين بأنه لا يمكن توجيه الاتهام لرئيس خلال ولايته، وأضاف «شيف»: «قد يكون أول رئيس منذ مدة طويلة يواجه احتمالا جديا بدخول السجن».



كان مسؤولون بوزارة العدل الأمريكية قالوا إن ترامب أصدر توجيهات بدفع أموال لشراء الممثلة الإباحية ستورمى دانيالز وعارضة مجلة «بلاى بوي» كارين ماكدوجال، اللتين اتهمتا ترامب بإقامة علاقة معهما.

