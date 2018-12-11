مكتشف "صلاح" يكشف مفاجأة مدوية عن سبب حزنه عند إحراز الأهداف

11 ديسمبر 2018 - 07:22 ص

كشف الكابتن حمدي نوح - مكتشف النجم محمد صلاح في الصغر - أسباب عدم احتفاله بالأهداف التي أحرزها في مرمى "بورنموث" ، مؤكدًا أن الأمر لا علاقة له بكل ما قيل في وسائل الإعلام .



وقال "نوح" خلال مداخلة مع برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين: "صلاح لم يحتفل لأن إحراز الأهداف أصبح أمرًا طبيعيا بالنسبة له ".



وأضاف: "ربما يكون مازال متأثرا بهجوم الصحافة الإنجليزية عليه ووصفه بأنه (لاعب الموسم الواحد) لكن الفكرة الأساسية أن إحراز الأهداف بات هو الأمر المنطقي له وهو يتحدى نفسه للحصول على جائزة أفضل لاعب عام 2019".



