صلاح يحتاج تصويت المصريين ليحصد جائزة "يويفا" من ميسي ورونالدو

11 ديسمبر 2018 - 08:38 ص

دخل نجمنا المصري محمد صلاح في منافسة جديدة مع ميسي و رونالدو في أعقاب إعلان الاتحاد الأوربي "يويفا" عن تشكيلة عام 2018 لأفضل اللاعبين.



أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تشكيلة 2018 لأفضل اللاعبين في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لعام 2018 .



وتصدر كل من نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، ونجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونجم ليفربول، المصري محمد صلاح، الترشيحات.

ونجح النجم المصري، خلال العام الجاري، أن يصل مع فريقه الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، من خلال أهدافه في المباريات الحاسمة وأهمها أمام مانشستر سيتي في دور الثمانية وأمام روما في الدور نصف النهائي في النسخة الماضية من البطولة القارية.



وكشف "يويفا" عن قائمة تضم 50 لاعبا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفتح التصويت للجماهير في استفتاء من خلال موقعه الإلكتروني، بحيث يختار كل شخص فريقه الأفضل المكون من 11 لاعبا من وجهة نظره على مدار العام.

وجاءت الأسماء كالتالي: حراسة المرمى

حارس مرمى نادي ليفربول، أليسون بيكر، وحارس توتنهام، هوغو لوريس، وحارس ريال مدريد، كيلور نافاس، وحارس مرمى أتلتيكو مدريد، يان أوبلاك، وحارس برشلونة، تير شتيغن.



المدافعون

تصدر فان دايك لاعب ليفربول خط الدفاع، ومعه رافائيل فاران لاعب ريال مدريد، ثم سيرخيو راموس ومارسيلو ظهير أيسر الملكي، وجون ستونز بطل الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، ودييغو غودين لاعب أتلتيكو مدريد، وجورجيو كيلليني لاعب يوفنتوس.



وأيضا صامويل أومتيتي مدافع برشلونة ولوكاس هيرنانديز لاعب أتلتيكو مدريد، وخوردي ألبا ظهير أيسر برشلونة، ثم كاليدو كوليبالي لاعب نابولي الإيطالي، خوسيه خيمينيز نجم أتلتيكو مدريد، مانولاس لاعب إي إس روما الإيطالي، وجوشوا كيميتش نجم بايرن ميونيخ و جيرارد بيكيه لاعب برشلونة.



لاعبو الوسط

لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم، ونغولو كانتي نجم تشلسي، وزميله بالفريق إيدين هازارد، وكيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وجيمس ملينر لاعب ليفربول وكاسيميرو وتوني كروس ثنائي ريال مدريد وإيفان راكيتيتش لاعب برشلونة وبول بوغبا نجم مانشستر يونايتد، ثم ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي، وميراليم بيانيتش لاعب يوفنتوس.



بالإضافة إلى ساؤول نيغيز لاعب أتلتيكو مدريد وإيسكو متوسط ميدان ريال مدريد وثوفين توفيان لاعب مارسيليا وديميتري باييه زميله بالفريق الفرنسي.



المهاجمون

كيليان مبابي نجم باريس سان جرمان، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، ومحمد صلاح لاعب ليفربول، وأنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، وهاري كين مهاجم توتنهام، ونيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جرمان.



وروبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ، وساديو ماني لاعب ليفربول وإدين دجيكو لاعب روما، وغاريث بيل جناح ريال مدريد ولويس سواريز مهاجم برشلونة وباولو ديبالا لاعب يوفنتوس ثم إيدنسون كافاني مهاجم باريس سان جرمان.

