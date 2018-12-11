طقس اليوم دافئ والصغرى تسجل 15 درجة

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، الطقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة أغلبها جنوبية غربية، تنشط على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 21

شبين الكوم 13 20

طنطا 12 20

دمنهور 12 19

الإسكندرية 11 21

بلطيم 12 19

مطروح 13 21

السلوم 09 20

سيوة 10 20

بورسعيد 12 23

دمياط 12 20

الزقازيق 14 19

الإسماعلية 11 22

السويس 13 22

العريش 12 23

رفح 11 22

رأس سدر 11 21

نخل 04 20

نويبع 16 21

طابا 13 20

كاترين 05 16

الطور 14 22

شرم الشيخ 16 23

الغردقة 14 24

مرسى علم 13 24

الفيوم 12 21

بنى سويف 12 21

المنيا 08 21

أسيوط 07 21

سوهاج 09 22

قنا 10 22

الأقصر 10 22

أسوان 10 23

أبوسمبل 09 23

الوادى الجديد 08 22

شلاتين 16 25

ابو رماد 17 24

رأس حدربة 18 23

حلايب 19 22


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