8 مواجهات حاسمة في دوري أبطال أوروبا

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سيسدل الستار اليوم الثلاثاء على منافسات أربع مجموعات من الدور الأول (المجموعات) لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وستقام 8 مباريات في مختلف الملاعب الأوروبية، ضمن منافسات الجولة السادسة الأخيرة من التشامبيونز ليغ.

وفيما يلي جدول مباريات اليوم الثلاثاء:

المجموعة الأولى:

شالكه (ألمانيا) - لوكوموتيف موسكو (روسيا)

غلطة سراي (تركيا) - بورتو (البرتغال)

المجموعة الثانية:

ليفربول (إنجلترا) - نابولي (إيطاليا)

تسرفينا زفيزدا (صربيا) - باريس سان جيرمان (فرنسا).

المجموعة الثالثة:

برشلونة (إسبانيا) - توتنهام هوتسبير (إنجلترا)

إنتر ميلان (إيطاليا) - آيندهوفن (هولندا)

المجموعة الرابعة:

كلوب بروج (بلجيكا) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

موناكو (فرنسا) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

وتذاع المباريات في التوقيات التالية:






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