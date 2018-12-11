رد صادم من "صحة بني سويف" على بيع الأدوية داخل المحال التجارية

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كشف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، عن سبب بيع الصبغات الخاصة بعمليات القسطرة والرنين المغناطيسي داخل المحال التجارية الموجودة أمام مستشفي جامعة بني سويف.

 وقال "حميدة" في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، إن السبب في ذلك هو حجب بعض الشركات توريد تلك الصبغات لمستشفي جامعة بني سويف.

 وأضاف "حميدة"، أن هذا الأمر يعد كارثة كبرى، مشيرًا إلى أنه سيخطر مباحث التموين لأن لديها الضبطية القضائية لهؤلاء البائعين، كما أنه سيتم مداهمة تلك المحال.

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