تأخر 3 رحلات عن الإقلاع بمطار القاهرة بسبب أعمال صيانة

11 ديسمبر 2018 - 09:58 ص

تأخرت 3 رحلات جوية دولية عن الإقلاع صباح اليوم الثلاثاء من مطار القاهرة، حيث كان مقررًا لها التحرك فى ساعات ما بعد الفجر الأولى وبسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل حدثت تغير فى برامج الرحلات.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلتى شركة نسما للطيران 182 المتجهة إلى ينبع، ورحلة رقم 120 المتجهة إلى تبوك بالمملكة العربية السعودية، ورحلة شركة الخطوط البريطانية 154 المتجهة إلى لندن، ورحلة شركة العربية للطيران رقم 9621 والمتجهة إلى الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.