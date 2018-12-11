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رد صادم "القومى للتغذية"عن بيع "الدم المجمد" بعربات الكبدة

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تن

القومي لتغذية

الكبدة

الدم المجمد عربات

عقب الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، على "خبر استخدام الدم المجمد في عربات الكبدة" قائلاً: "غير صحيح، لأن الدم المجمد مع النار سيسيل"، موضحًا أن "بعض الباعة يستخدمون الدم المجلط في المجازر في عربات الكبدة".

وأضاف في مداخلة لبرنامج "رأي عام" مع عمرو عبدالحميد على قناة "تن"، أن "الدم المجلط قد يكون مكونا أساسيا في سندوتشات الكبدة لدى بعض الباعة".

وتابع رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، أن "أرخص سندوتش كبدة من المفترض ألا يقل عن 10 جنيهات لو سليم، وسعر كيلو الكبدة المستوردة بـ45 جنيهًا، ولذلك على المستهلك الاعتماد على غذائه داخل البيت، وقلة سعر سندوتش الكبدة والحواوشي يثير تساؤلات حول مدى سلامة الغذاء".

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