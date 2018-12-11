أنتقد الإخوان فيتهموننى بسبب عدم تعييني محافظا

11 ديسمبر 2018 - 10:08 ص

قال محيي عيسي، القيادي الإخواني، والبرلماني السابق، إننا كلما كتبنا شيئا عن التطوير والمراجعة وعن تكلس الجماعة إلى درجة العفن الإدارى قامت مجموعة من الأشخاص بعدم مناقشة الموضوع وترديد الكلمات دون وعى أو فهم.

وأضاف عيسي على حسابه على "فيس بوك" أن تطرف البعض وغلوهم فى العاطفة وعدام إلجامها بنور العقل جعلهم لا يبصرون ما حولهم فأنى يؤفكون.

وأوضح أننا نحتاج إلى عقول نيرة تقيم وتناقش وتفكر لتبدع وتجدد.. نحتاج أندادًا لا أتباعًا وقطيعًا.

جاء هذا في حديثه عن فى قناة الجزيرة والإخوان ودورهما في الغلو والتطرف وأثرهما على الشخص والمجتمع، لافتًا إلي أن الإسلام حارب التشدد والغلو فى الدين والحياة وتميز بالوسطية فى كل شىء.

وأكد أنه من خلال تجربتى في الحياة وجدت أكثر المتساقطين ومن أضروا بالدعوة والإسلام والوطن كانوا هم أكثرنا غلوًا وتشددًا، مضيفًا: "لا أستطيع أن أتفهم هذه الحساسية المفرطة عند بعض أحبابنا عند انتقاد أو توجيه نصح أو تقييم جماعة أو قناة إخبارية"، مضيفًا: "بالقطع ممكن أن يكون النقد أو التقييم فى غير محله أو تم بناؤه على معطيات خاطئة وعليه يمكن لمن يختلف أن يرد بموضوعية ويفند الكلام بالحجة والأدلة وهذا الصنف هو من أحترمه وأقوم بالرد عليه اختلافا او اتفاقا".

أما الصنف الآخر وإن كنت أحترمه أيضًا فهو من يترك موضوع البوست ليتفضل بتوزيع قائمة من الاتهامات والتى مللت من تكرار سماعها وآخرها أنى غضبى بسبب عدم تعيينى محافظًا للمنيا قد أضحكنى كثيرًا، وأحسست أنه سمعها فصدقها فنقلها.

وتابع: الغريب أن هؤلاء الأحباب لا يتعبون أنفسهم بقراءة الكلام فضلا عن فهمه.

يا أصدقائنا وأحبابنا الجزيرة بالطبع هى قناة متميزة بل فريدة من نوعها فى عالمنا العربى وتلتزم بالمصداقية لكنها فى النهاية تتبع دولة ولها أجندتها الخاصة ومن حقنا أن ننصح وننتقد فلماذا هذا التشنج والغضب وكأننا قد جانبنا الصواب أو انحرفنا عن الجادة، مضيفًا أن ما يقال عن الجزيرة ينطبق تمامًا على ما يقال على الإخوان.