طلب إحاطة لوزير البيئة لازدياد حدة التلوث

11 ديسمبر 2018 - 10:08 ص

أعرب حزب المحافظين عن استيائه الشديد من ازدياد حدة التلوث في القاهرة وفي مصر عمومًا إلى درجة مؤذية تضر بصحة المواطنين حيث أصبحت خطرًا يهدد صحة الأطفال وجهازهم التنفسي.

وقال المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب إنه بصدد تقديم طلب إحاطة لوزير البيئة بخصوص فشل الحكومة في إيقاف ازدياد نسبة التلوث فضلاً عن تقليلها، معلنًا انتقاده لسلبية الحكومة وتخاذلها في هذا الأمر المهم صحيًا واقتصاديًا بل وسياحيًا، موضحًا أن التلوث أحد أسباب عزوف السياح عن زيارة مصر.

وأشار قرطام، إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية والأفريقية في مرض الفشل الكلوي بسبب تلوث مياه الشرب واستخدام المبيدات الحشرية، أكثرهم دون الخمسين من عمرهم بالإضافة إلى الأمراض التي تصيب الأطفال.

ووفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، وصل عدد المصابين بمرض الفشل الكلوي إلى 52 ألف مريض بجميع المحافظات وفقًا للإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة.

وأضاف: "المصريون يختنقون، ولقد أوشكنا على التحول لمخلوقات تتنفس ثاني أكسيد الكربون والحديد والرصاص، وما يحدث من عدم مبالاة لتلك القضية وترك التلوث يزداد دون سيطرة جريمة كبرى".