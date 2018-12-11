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"التموين" تنفى تأخر اعتماد سندات لاستيراد القمح

الحياة السياسية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وكالات- حنان حمدتو

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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تفيد بتأخر وصول شحنات القمح المستورد نتيجة لعدم قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بإصدار الاعتمادات المستندية لـ16 شحنة قمح بكمية 945 ألف طن بسبب تأخر السداد.

وتواصل المركز مع وزارة التموين التى من جانبها نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم تأخر إصدار أية اعتمادات مستندية لتعاقدات شحنات قمح من الخارج، وأنه تم فتح الاعتمادات المستندية بكمية 180 ألف طن لعدد 3 شحنات، كما أن هناك كمية 295 ألف طن لـ5 شحنات تم إصدار ضمانات وزارة المالية لفتح الاعتمادات المالية الخاصة بها.

 

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