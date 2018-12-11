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لإعلان حقوق الإنسان..

«البرادعي» ينشر صورة ويعلق: «الفوضى والمعاناة»

الحياة السياسية

البرادعي
البرادعي

عمرو محمد

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نشر الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، لوحة للفنان العالمي بيكاسو التي يتسارع فيها الانسان مع أخيه الإنسان في ذكرى إعلان اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وتساءل في تغريدة نشرها على حسابه الخاص بـ"تويتر" مصطحبًا معها الصورة قائلًا: "الحروب والعنف والفوضى والمعاناة! هل ما زالت تعبر عن واقع عالمنا اليوم؟".

وكان العالم يستذكر يوم العاشر من ديسمبر من كل عام، لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الإنسان في ديباجة واحدة وثلاثين مادة وذالك قبل 70 عامًا من الآن.

قبل أن ينشر في أخرى قائلًا: "إلى المدافعين فى كل مكان بشجاعة وإخلاص وتجرد عن حق الانسان فى الحياة والحريّة والمساواة والكرامة، تحية تقدير وإجلال لكم اليوم أعلم تضحيات الكثير منكم وما تواجهونه من معوقات وترويع، ولكن اعلموا أن بكم يتحرر الانسان وتزدهر الأوطان".



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