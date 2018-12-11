هل تبعد روسيا أمريكا عن عرش مبيعات الأسلحة؟

11 ديسمبر 2018 - 10:39 ص

سلطت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، الضوء على أهم الشركات العالمية المتصدرة لتجارة بيع الأسلحة في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن الشركات الروسية تحقق تقدمًا هائلًا، يمكنها من إزاحة الولايات المتحدة من قمة مبيعات الأسلحة في يوم ما.

وأظهرت دراسة جديدة أن أكبر 100 شركة أسلحة في العالم حققت مبيعات بلغت حوالي 400 مليار دولار في العام الماضي من الشركات الأمريكية، لكن الشركات الروسية حققت تقدمًا سريعًا جدًا وقد تتمكن من إزاحة واشنطن يومًا ما.

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أن أكبر شركات الأسلحة في العالم زادت مبيعاتها للسنة الثالثة على التوالي في عام 2017 - بنسبة 2.5% إلى 398.2 مليار دولار، موضحة أن الشركات الروسية تزيل الفارق مع نظيرتها الأمريكية بشكل سريع للغاية.

وينبثق هذا التقرير من الإحصاءات السنوية الجديدة لمعهد أبحاث السلام السويدي "سيبري".

وينبثق هذا من الإحصاءات السنوية الجديدة لمعهد أبحاث السلام السويدي "سيبري" إلى أكبر 100 شركة أسلحة.

وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد الشركات الأمريكية قد ارتفع إلى 42 هذا العام، كما أن الشركات الأمريكية من الواضح أنها تحقق 57%، أي أكثر من نصف مبيعات الأسلحة العالمية.

بينما جاءت روسيا في المركز الثاني لأول مرة منذ بداية التحليل في عام 2002، وقد تفوقت الشركات الروسية العشر مثل ألماز-آنتي على شركات الدفاع الرائدة في بريطانيا العظمى، لكن الفجوة أمام الشركات الأمريكية لا تزال هائلة: ففي عام 2017، كانت أكبر الشركات الروسية تمثل نحو 9.5 في المائة من الإيرادات العسكرية العالمية.

ويقدم معهد بحوث السلام "سيبري" سنويا ترتيب شركات الأسلحة الكبرى، ولكن القائمة يبدو أن عليها بعض القيود، إذ لا يتم تضمين الشركات الصينية بسبب بيانات غير مؤكدة، من المفترض أن تكون ثلاث شركات من الصين ضمن المراكز العشرة الأولى ، وفقاً للمحللين.

سجلت شركات أوروبا الغربية نموًا بنسبة 3.8%، في حين نمت الشركات الروسية بنسبة كبيرة بنسبة 8.5%، في حين تتم مناقشة أهمية صناعة الدفاع مرارًا وتكرارًا في ألمانيا، وتقدر حصة ألمانيا بـ 2.1%.

ويحذر معهد "سيبري" للمرة الأولى من أن صناعة الدفاع تغلب على القوة، بالمقارنة مع الصناعة المدنية، فهي مبيعات صغيرة إلى حد ما.