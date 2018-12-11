سجال بين «الحلفاوي» و«أديب» حول ترتيب الأهلي بالدوري

عمرو محمد
رد الفنان نبيل الحلفاوي على الإعلامي عمرو أديب فيما يتعلق بتغريدة نشرها الأول حول ترتيب النادي الأهلي والزمالك في جدول الدوري.
ونشر الحلفاوي تغريدة له بـ"تويتر" قال فيها: «ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري الآن: الأهلي 6 الزمالك 1»، في مفارقة غريبة لمبارة الاهلي والزمالك الشهيرة التي انتهت بفوز الأحمر 6/1 في موسم 2002.
فيما رد "أديب" بقوله: "بحس يا قبطان إنك بتقضى الليل تفكر إزاي تفرحنا تانى يوم الصبح يا أخى عدوا سنة لإخوانكوا في الوطن".
قبل أن يداعبة "الحلفاوي" قائلًا: "لا والله يا عمورة.. ده أنا بلاقي التويتة فجأة وكأنها بتتكتب لوحدها".
جدير بالذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز السادس في مسابقة الدوري العام، وله 4 مباريات مؤجلة، فيما يحتل النادي الزمالك المركز الأول.
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