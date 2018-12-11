أول رد من وزير الرياضة على حل «اتحاد الكرة»

11 ديسمبر 2018 - 11:15 ص

علق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب الرياضة، على الأخبار المنتشرة في الآونة الأخيرة بشأن حل اتحاد الكرة، واصفًا إياه بـ"الأشاعة السخيفة".

وقال صبحى: "للأسف هناك دائمًا خلط للأمور من جانب البعض، وإثارة الأزمات وتصديرها للمشهد الرياضى وهؤلاء أهدافهم وأسبابهم مفهومه للجمي، مؤكدًا التفاهم المشترك بين الوزارة واتحاد الكرة"، مشيرًا إلى وجود ارتباطات عديدة للمنتخبات فى المرحلة المقبلة سواء المنتخب الأول أو الأولمبى وكلاهما يحتاج إلى الدعم والتكاتف وليس الحل والحرب.

ووجه وزير الرياضة سؤالًا إلى أصحاب الشائعة الجديدة حول أسباب طلبه تدخل حسن مصطفى وما هو دور رئيس الاتحاد الدولى لليد حتى يطلب منه التدخل ومساندته لحل الاتحاد.

وجدد وزير الرياضة كلامه السابق بأن هناك جهات رقابية تقوم بدورها فى كل الهيئات، وعندما تكون هناك ملاحظات تقوم هذه الجهات بالتحقيق وتطالب.