» ممثل عربى يظهر "عاريًا" بعرض مسرحى فى قرطاج

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صورة من العرض
صورة من العرض

متابعات حنان حمدتو

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شهد مهرجان "أيام قرطاج المسرحية" بالمسرح البلدى بالعاصمة التونسية أمس الإثنين، عرضا مسرحيا تحت عنوان "يا كبير"، ويظهر الممثل بطل العرض الذى يحمل الجنسية السورية، عاريًا، على خشبة المسرح ما أثار غضب الحاضرين وخرج معظم الجمهور تاركا العرض اعتراضًا على هذا المشهد.

وخلع الممثل السورى الذى يشارك فى المسرحية كل ملابسه، وظل عاريًا لمدة زمنية تخطت الـ30 دقيقة فى موقف اعتبره البعض "فضيحة" للمؤتمر، والمشهد العارى خلال العرض المسرحى، جعل العديد يحتجون ويغادرون القاعة.

العرض هو "سورى ألمانى"، حيث إن معظم أبطاله من سوريا، ومخرجه من ألمانيا، وتم التأكيد على أن العرض للكبار فقط ، وانطلقت الدورة الـ 20 لأيام قرطاج المسرحية السبت الماضى، فى شارع الحبيب بورقيبة بعرض موسيقى تراثى وعرض مسرحى بعنوان "ملحمة خضراء" السيرة الهلالية إلى جانب عرض لسيرك "باباروني".

 

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