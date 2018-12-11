» التشكيل المتوقع لليفربول ونابولى الليلة

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ليفربول

نابولي

ملعب انفيلد

يدخل ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح مباراة اليوم أمام نظيره نابولي الإيطالي، ولا سبيل أمامه سوى الفوز فقط من أجل ضمان مقعده في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، ولن تكون المهمة سهلة، خصوصًا أن رفاق محمد صلاح يحتاجون إلى الفوز بفارق هدفين في حالة تمكن أبناء أنشيلوتي في هز شباك الريدز.

لعل ما يُزيد من صعوبة المهمة على ليفربول، أن فريق نابولي يمتلك مدربًا إيطاليًا مخضرمًا للغاية، وهو كارلو أنشيلوتي، صاحب الإنجازات بشكل خاص في دوري أبطال أوروبا، حيث سبق له أن قاد كل من ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني للتتويج باللقب.

من المتوقع أن يدخل ليفربول بقيادة كلوب اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد- ديان لوفرين- فيرجيل فان دايك- أندي روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون- جيمس ميلنر- جورجينيو فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح- ساديو ماني- روبيرتو فيرمينو

بينما يبدو نابولي في وضعية مثالية للغاية قبل خوضه هذه المباراة المنتظرة أمام ليفربول، خصوصًا أن فريق نابولي يعلم جيدًا أن حظوظه كبيرة للغاية من أجل التأهل إلى دور الـ16 من عمر البطولة، حيث لا يحتاج في هذه المباراة سوى التعادل، أو الخسارة بفارق هدف وحيد، بعد هز شباك الريدز على أقل تقدير.

ومن المتوقع أن يدخل نابولي اللقاء بقيادة أنشيلوتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوسبينا

خط الدفاع: ماكسيموفيتش- راؤول ألبيول- كوليبالي- ماريو روي

خط الوسط: آلان- زيلينسكي- ماريك هامسيك

خط الهجوم: كاليخون- إنسيني- ميرتينز


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