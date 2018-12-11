» اليوم.. طلاب فرنسا يحتشدون للتظاهر ضد «ماكرون»

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دعا اتحاد الطلاب في فرنسا إلى تنظيم مسيرات حاشدة، اليوم الثلاثاء، تنطلق من المدارس الثانوية والجامعات للاحتجاج على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.

وذكرت قناة "فرانس 24" أن اتحاد الطلاب أطلق على هذه المسيرات اسم "الثلاثاء الأسود" احتجاجًا على الإصلاحات الحكومية الأخيرة في قطاع التعليم -التي تشمل التغييرات في المدارس الثانوية والنظام الجامعي-، وتعهد الطلاب بمواصلة الاحتجاج حتى يتم تلبية مطالبهم .

وقال رئيس اتحاد المدارس الثانوية المستقلة والديمقراطية جول سبكتور: "لم تبد الحكومة أي بادرات تجاهنا.. من الواضح أنهم ينتظرون نهاية الفصل الدراسي لإخماد الحركة الاحتجاجية".

وقد شملت الحركة الاحتجاجية 120 مدرسة ثانوية، كما حاصر الطلاب نحو 40 مدرسة.

 

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