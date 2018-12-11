» عامل: "مراتى مدمنة حشيش وبتسرق سجايرى"

11 ديسمبر 2018 - 11:46 ص

تقدم عامل بدعوى تطليق أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة لإنهاء حياته الزوجية بسبب إدمان زوجته الحشيش.

وقال "فتحى"، إنه وقع عليه الضرر بسبب إدمان زوجته المخدرات لافتًا: "مراتي قالتلي هاتلي سجارتين حشيش معاك وأنت جاي وهاحسبك عليهم، وعرفت أنها بتسرق السجاير بتاعتي".

يروى الزوج أنه تزوج منذ 5 سنوات، وأنجبا ابنتهما التى تبلغ من العمر 4 سنوات، موضحًا أن زوجته حولت حياته إلى جحيم لكنه كان دائما الصبر عليها لكونها يتيمة، وبدأت فى سرقة أموالى حتى شعرت أنها تدخن، وانتظرت بعض الوقت حتى أشاهدها وهى تفعل ذلك، وخلال تلك السنوات كبرت طفلتي التي جعلتني أكمل حياتي من أجلها".

وتابع: "شوقت مراتى بتشرب سجائر فى الحمام ورفضت إحراجها وطلبت منها تصارحنى لو بتشرب حاجة وهساعدها في الخروج من الأزمة دي".

يستكمل الزوج: "أنه حاول إقلاعها عن التدخين وساعدها لمدة سنة لكن مفيش فايدة، لدرجة أن الأمر وصل إلى درجة أن طلبت مني اشتري لها سجارتين حشيش، وأنا راجع البيت، وهتحاسبني عليهم، والموقف انتهى بالخناق العنيف".