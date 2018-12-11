CNN: "ترامب" قلق من الإطاحة به

11 ديسمبر 2018 - 12:17 م

ذكرت مصادر لـ"CNN" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعرب عن قلقه من احتمال عزله من رئاسة أمريكا".

وقال المصدر إن سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، سيؤدي إلى ذلك، مؤكدًا أن ترامب يرى أن العزل "احتمال حقيقي ".

وكان قد فاز الحزب الديمقراطي بأغلبية مقاعد مجلس النواب الأمريكي بالانتخابات النصفية 2018، مع محافظة الجمهوريين على أغلبية مجلس الشيوخ.

ويري أعضاء الكونجرس، أن "ترامب" يحيط بنفسه بمجموعة من المحتالين ، كانوا جزءاً من "مؤامرة واسعة النطاق ضد الشعب الأمريكي" للفوز بالانتخابات في عام 2016.

وكان قد اتهم مدعون فيدراليون "محامي ترامب السابق" بدفعة تعويضات بلغت 280 ألف دولار إلى امرأتين زعمتا أنهما كانتا على علاقة مع ترامب، وذلك مقابل صمتهما قبل الانتخابات ، وأنه إن ثبتت صحة هذه التهم ضد ترامب، فهي يمكن أن تصبح بمثابة الأساس لبدء عملية سحب الثقة.