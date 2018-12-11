إسرائيل تعتقل 19 فلسطينيًا في الضفة الغربية

11 ديسمبر 2018 - 12:41 م

اعتقل الجيش الإسرائيلي 19 فلسطينيًا في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش في بيان، الثلاثاء، إنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة "الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية، وتمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن".

وأضاف الجيش أن عمليات البحث تركزت في وسط الضفة الغربية، وشملت إقامة الحواجز على مداخل ومخارج العديد من القرى الفلسطينية.

من جهة أخرى، أفادت القوات الإسرائيلية بأنها تواصل أعمال البحث عن فلسطينيين أطلقوا النار على إسرائيليين قرب مستوطنة "عوفرا" في وسط الضفة الغربية مساء الأحد الماضي.

وأدت العملية إلى إصابة 6 إسرائيليين، بحسب "نجمة داود الحمراء"، التي تقدم الإسعافات للإسرائيليين.

وعادة ما تتم الاعتقالات من المنازل الفلسطينية، خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 6 آلاف معتقل.