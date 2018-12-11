منع تداول الدواجن الحية بدءًا من أبريل المقبل

11 ديسمبر 2018 - 01:13 م

كشف الدكتور عبد العزيز السيد، المتحدث الرسمي للجنة المسئولة عن تفعيل القانون الخاص بمنع تداول الطيور الحية، عن ميعاد قرار منع بيعها في القاهرة والجيزة.

وقال في تصريحات له اليوم، ان القرار سيطبق في شهر أبريل من عام 2019، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة ستسهم بشكل كبير في تفعيل المنظومة؛ لتكون فاتحة خير لمستقبل صناعة الدواجن في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن أول هذه القرارات تختص بصحة المواطن المصري، حيث سيتم أخذ عينات جبرية من كل مزرعة بعد نهاية الدورة وقبل نقل الدواجن إلى المجازر، من قبل طبيب بيطري مختص ليقوم بإجراء كل التحاليل والفحوصات عليها للتأكد من سلامتها قبل البيع، علاوة على وجود طبيب مقيم في كل المجازر لمتابعة والإشراف على عملية الذبح والتجزئة.

وتابع: «وثاني هذه القرارات تتعلق بالتعويضات لأصحاب المزراع المتضررين في إطار الشروط التي وضعتها اللجنة للارتقاء بمنظومة الدواجن»، مشيرًا إلى أن قانون رقم 70 لسنة 2009 جاء لإصلاح الخلل القائم في المنظومة للارتقاء بها.

كما يتعلق القرار الثالث، باهتمام الدولة في عدم الإضرار بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسط خاصة أصحاب محال بيع الدواجن الحية المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، حيث جارٍ تدبير التمويل الكافي لهم لمساعدتهم على تغيير نشاطهم من الحي إلى المبرد، علاوة على مساعدتهم في استخراج كل التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى الإعداد لحملة إعلامية ضخمة تستهدف توعية المواطن المصري بأهمية قانون منع تداول الدواجن الحية.

يذكر أن اللجنة التي شكلتها الحكومة لتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية، تتكون من مسئولين كبار بأغلب الوزارت وعلى رأسها الزراعة والبيئة والصحة والداخلية والتنمية المحلية، والغرف التجارية واتحاد منتجي الدواجن.