» المالية:"لدينا 5 مليون موظف مش لا قيين كراسى"

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أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة لا تستطيع توفير فرص عمل جديدة لكن القطاع الخاص يستطيع ذلك، قائلًا:"الحكومة عندها 5 ملايين موظف مش لاقيين ليهم حتى كراسى"، مطالبًا بزيادة الاستثمارات فى الدولة.

وأضاف وزير المالية خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،أنه خلال الفترات السابقة كانت الدولة لا تستطيع أن تقول للمستثمرين أن يأتوا للاستثمار دون حل مشاكل البنية التحتية، وما وصفه بمشاكل على المستوى الكلي من عملة صعبة وغاز طبيعى وأراضى وكهرباء وطرق؛ وهو ما استطاعت الدولة قطع شوط كبير فيه مع استمرار وجود بعض المشاكل، على حد تعبيره.


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