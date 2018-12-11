حبس طالب قتل زوج أمه

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التحقيقات

زوج أمه

أمر المستشار ياسر أبوغنيمة، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية اليوم، الثلاثاء، بحبس الطالب «يوسف.م.م»، 15 عامًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوج والدته بعد طعنه بالسكين في الظهر داخل منزلهم بدائرة مركز الإسماعيلية.

كما أمر بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لمعرفة أسباب الوفاة، وتحريات المباحث حول الواقعة.

وأشارت التحقيقات التي باشرها أحمد سمير مدير نيابة مركز الإسماعيلية ومحمد نور وكيل النائب العام بإشراف المستشار إسلام الجوهري رئيس نيابة المركز إلى أن المتهم كان يعاني من سوء معاملة زوج والدته المجني عليه، وأن المجني عليه دائم في افتعال المشاجرات مع المتهم وطرده من المنزل، وسوء معاملة من والدته بسبب زوجها، ويوم الواقعة نشبت مشاجرة بين المتهم والمجني عليه الذي عنّفه بحده وحاول طرده من المنزل، ما دفع المتهم لإحضار سكين وطعن المجني عليه طعنة نافذة بالظهر أودت بحياته فور وصوله المستشفى.

تم القبض على المتهم، وأرشد عن مكان السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي أصدرت القرار السابق.



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