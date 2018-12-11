  • الأربعاء 12 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:56 ص
بحث متقدم
صاحب فيديو الهرم الإباحي

المصور الدنماركي يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو "الهرم الجنسي"

صلاح

لفتة إنسانية من "صلاح" بعد مباراة نابولي.. شاهد ماذا فعل

"سوبر ماركت" يشعل خلاف بين وزير التموين ومحافظ الدقهلية

كارثة مدوية في الأسواق تصيب الأطفال بالتخلف

القاهرة أسرع مدن العالم نموًا في السكان

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة مدوية عن الزيادة السكانية

فرنسا

سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار شمال فرنسا

ترامب

ترامب يهدد بإغلاق "جزئي" للحكومة لهذا السبب

كلاب

10 آلاف جنيه غرامة قتل الحيوانات.. وتجريم بيعها

دعارة (أرشيفية)

بعيدًا عن الشوشرة: تقنين الدعارة.. مفيد أم ضار؟

برلمان

رفض برلماني لإسناد تراخيص المحلات إلى «الإسكان»

يوسف القعيد: غير مستريح لمشروع قناة السويس

يوسف القعيد: الإخوان سبب الزيادة السكانية

الحكومة تنتهي من إعداد الخريطة الزراعية

آخر الأخبار

رئيس الوزراء
مدبولي

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

دولة أوروبية تلغي تذاكر المواصلات العامة

#

الحكومة الفرنسية لـ"السترات الصفراء": لسنا أغبياء سنغير ضريبة الثروة

#

فنان شهير يكشف تفاصيل القبض عليه بأمن الدولة

#

وزير الإعلام الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى

بحث مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ، مع علي المصيلحي وزير التموين وعز الدين أبو ستيت وزير الزراعة "الخريطة الزمنية للمنتجات والسلع الزراعية" والتي انتهت من إعدادها الأخيرة.

وقال نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن مدبولي قرر اجتماع الجنة التنسيقية للأمن الغذائي لتحويل ما ورد بالخطة من بيانات ومعلومات إلى خطة عمل تتضمن إجراءات محددة تتعلق بكل محصول استراتيجي، وإن تُعرض الخطة عليه في أسرع وقت ممكن.

وبحسب متحدث الوزراء، تضمنت الخريطة "بيانات عن المساحات المزروعة من المحاصيل الاستراتيجية والحيوية على مدار السنوات الخمس الماضية، ومتوسط الكميات التي تنتجها مصر من كل محصول ونسبة تحقيقها للاكتفاء الذاتي، والفترات التي تمثل فجوات في الإنتاج خلال العام، بالإضافة إلى متوسط الأسعار العالمية لتلك السلع على مدار العام من أهم الدول المنتجة والمصدرة". 



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: صلاح يقود ليفربول لثمن النهائي الأوروبي
» بائعة الخضار بدمياط تكشف تطورات أزمتها مع المحافظة
» هذا هو مصير السائح الدنماركي حال ثبوت فضيحة الهرم
» تعليق ناري لـ"الإبراشي" على خطاب ماكرون
» هذا ما قاله مصمم عالمي عن فستان رانيا يوسف
» وزير الداخلية يصدر حركة تنقلات.. تعرف عليها
» السالمون واللانشون والبسطرمة.. خطر قاتل
» القطب الشمالي يشهد أسخن 5 سنوات في تاريخه
» "السترات الحمراء" تنزل شوارع هولندا الأحد
» مصر تبني أكبر سد في تنزانيا بـ 3مليارات دولار
» نصيحة محمد صلاح لنجم الأهلي

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:20 ص

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر