الحكومة تنتهي من إعداد الخريطة الزراعية

بحث مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ، مع علي المصيلحي وزير التموين وعز الدين أبو ستيت وزير الزراعة "الخريطة الزمنية للمنتجات والسلع الزراعية" والتي انتهت من إعدادها الأخيرة.
وقال نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن مدبولي قرر اجتماع الجنة التنسيقية للأمن الغذائي لتحويل ما ورد بالخطة من بيانات ومعلومات إلى خطة عمل تتضمن إجراءات محددة تتعلق بكل محصول استراتيجي، وإن تُعرض الخطة عليه في أسرع وقت ممكن.
وبحسب متحدث الوزراء، تضمنت الخريطة "بيانات عن المساحات المزروعة من المحاصيل الاستراتيجية والحيوية على مدار السنوات الخمس الماضية، ومتوسط الكميات التي تنتجها مصر من كل محصول ونسبة تحقيقها للاكتفاء الذاتي، والفترات التي تمثل فجوات في الإنتاج خلال العام، بالإضافة إلى متوسط الأسعار العالمية لتلك السلع على مدار العام من أهم الدول المنتجة والمصدرة".