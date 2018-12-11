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أسعار تذاكر مباراة الزمالك والقطن التشادي

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المصريون

الزمالك

القطن التشادى

حدد مجلس إدارة نادي الزمالك، أسعار تذاكر مباراة الفريق الأبيض أمام القطن التشادي، المقرر لها  يوم السبت المقبل، على ملعب بتروسبورت، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقام مسئولو الزمالك بطبع 10 آلاف تذكرة للجماهير الراغبة فى حضور مباراة القطن التشادى بعدما أعلن المجلس الأبيض  أن اللقاء سوف يشهد دخول الجمهور للمدرجات لأول مرة خلال الموسم الحالى عن طريق التذاكر وليس الدعوات.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الزمالك والقطن التشادى كالتالى:

100 جنيه للمقصورة الرئيسية و 50 جنيهًا للدرجة الأولى و 40 جنيهًا للدرجة الثانية و 30 جنيهًا للدرجة الثالثة "الموحدة".

وأوضح مجلس الزمالك أنه سوف يتم بيع تذاكر المباراة بممر الملك فاروق المطل على شارع جامعة الدول، غدًا الأربعاء فى تمام الساعة الثامنة صباحًا، موضحًا أن التذاكر المطروحة للبيع سوف تشتمل درجة أولى وثانية وموحدة ومقصورة.



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