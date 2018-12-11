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لجنة تعديل "الجمعيات الأهلية" تستهدف التحاور مع 1000 مؤسسة

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وزيرة التضامن
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أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي تترأس اللجنة الحكومية لتعديل قانون الجمعيات الأهلية، أنه تم التوافق بين أعضاء اللجنة على إجراء حوار مجتمعي يشمل 1000 جمعية أهلية في 4 مناطق جغرافية تتضمن القاهرة الكبرى، والصعيد، والدلتا، والمحافظات الحدودية.

 ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع الشهر الماضي الحكومة إلى إجراء تعديلات على قانون الجمعيات الأهلية.

وشكل رئيس مجلس الوزراء، منتصف الشهر الماضي، لجنة برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، لتقديم تقرير بشأن مقترحات التعديل، على أن تنتهي من إعداده خلال شهر بعد بداية عملها.

 وأشارت والي إلى أن الحوار المجتمعي بشأن التعديلات ستتضمن "الشخصيات العامة ورموز العمل الأهلي والخبراء، والمنظمات الدولية المرخص لها بالعمل في مصر". 



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