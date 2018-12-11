«معلومات الوزراء» يتبرأ من تبعية«شباب مصر»

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مجلس الوزراء

مركز المعلومات

كيان شباب مصر

قال مركز معلومات مجلس الوزراء إنه تلقى عدة شكاوى من قبل المواطنين بخصوص ادعاء أحد الأفراد الذي يترأس أحد الكيانات المسمى "شباب مصر"، تبعيته للمركز، وقيامه بانتحال صفة مستشار بالمركز.

وأكد المركز ‏أن هذا الشخص لا يمت للمركز بصلة، وكذلك هذا التجمع، وليس له علاقة من قريب أو بعيد بالمركز، محذرًا من التعامل مع ‏أي شخص أو جهة تدعي زورًا انتماءها أو تبعيتها له والزج باسمه في أي نشاط، كما يؤكد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الأمر ومحاسبة كل من ‏يستخدم اسم المركز بغير وجه حق.‏



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