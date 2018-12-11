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رئيس الوزراء يفتتح المعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية

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رئيس الوزراء خلال الافتتاح
مدبولي

عصام الشربيني

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افتتح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات المعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية، الذي ينظمه البنك الأفريقي للإستيراد والتصدير، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة تنمية الصادرات، خلال الفترة من 11-17 ديسمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

ويشهد المعرض حضوراً رفيع المستوى، يضمُ عدداً من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، بمشاركة نحو 1055 شركة أفريقية منها 300 شركة مصرية، إضافة إلى 34 دولة بأجنحة وطنية.

وتجول رئيس الوزراء، وعد من كبار المسئولين الأفارقة، والوزراء المصريين، فى أجنحة المعرض، وأشاد بجودة المنتجات المعروضة من مختلف الدول.

وخلال الافتتاح أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن هذا المعرض يعد الأول من نوعه في أفريقيا، حيث يرتكز على استراتيجية تعزيز التجارة البينية الأفريقية، بما يزيد فرص بناء القدرات لتوسيع قدرات الإنتاج، ويعزز المشاركة في التجارة الإقليمية.

وأضاف نصار أن المعرض يوفر منصة لعرض السلع والخدمات وتبادل المعلومات حول التجارة والاستثمار والسوق، وتمكين المشترين والبائعين والمستثمرين، كما يوفر فرصاً لتبادل الأعمال بهدف زيادة التجارة البينية بين دول القارة الافريقية، حيث من المقرر أن يشهد المعرض إبرام عدد من الصفقات التجارية بين الشركات المشاركة فى المعرض.

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن المعرض يركز على عدد من القطاعات تشمل: المنتجات الزراعية، ومواد البناء، والسياحة، والمنتجات الطبية والدوائية، والصناعات الثقيلة، والطاقة، والمنسوجات والملابس، والصناعات الهندسية.

ويتضمن المعرض تنظيم فعاليات خاصة بالعيد الوطني لكل دولة مشاركة به، لعرض امكانياتها وثقافاتها، تبدأ بالعرض الخاص باليوم الوطني لمصر، في اليوم الأول عقب الجلسة الافتتاحية، حيث تتضمن الفعالية العروض الفنية والترفيهية والفنون الشعبية التي تعبر عن ثقافة كل بلد، إلى جانب عرض رؤية وزارات الدول المختلفة للفرص التجارية والاقتصادية والسياحية.

كما يشهد المعرض خلال يومه الأول عقد عدد من الجلسات لتبادل الرؤى والأفكار، منها جلسة للإفصاح عن قصص نجاح ملهمة في مجال الاستثمار والأعمال، وأخرى لطرح أبرز فرص الاستثمار في مصر بحضور وزراء التخطيط والتجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي. كما يشهد اليوم الأول جلسة تحرير اهتمامات الحكومة بشأن الصناعة والتجارة والاستثمار في أفريقيا، ثم جلسة استخدام التجارة لتحقيق التحول الاقتصادي وبحث الخطوات اللازمة لتحقيق نتائج ملموسة في إطار اتفاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية.


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