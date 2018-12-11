شركة مياه البحر الأحمر: استلام شبكات مياه جديدة بمدينة سفاجا

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صرح المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، بأنه تم استلام شبكات المياه، التى تم الانتهاء من تنفيذها بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بمناطق (الشباب، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والشروق، والعبور)، بمدينة سفاجا، لخدمة أكثر من 20 ألف نسمة، بتكلفة إجمالية 32 مليون جنيه، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه الشبكات لتأمين احتياجات المواطنين من المياه، خاصة فى ظل الزيادة السكانية، وحركة التنمية السياحية التي تشهدها المحافظة.

وأوضح صديق، أن هناك خطة لتطوير شبكات المياه ضمن خطة الإحلال والتجديد، تشمل تغيير وصلات المياه القديمة إلى وصلات "upvc" مطابقة للمواصفات العالمية، بجانب توصيل شبكات المياه الجديدة التى تم الانتهاء من تنفيذها. 



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