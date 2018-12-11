بالتفاصيل.. عقوبات «الأعلى للإعلام» لمرويجي الشائعات

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توعد "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" باتخاذ عقوبات رادعة ضد أي وسيلة إعلامية تعمل على نشر الشائعات التي تضر الأمن القومي المصري وتعرض سلامة البلاد للخطر.

وجاء ذلك بعدما تلاحظ له انتشار الشائعات خلال الأيام الأخيرة، في الوقت الذي ينفي فيه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء الشائعات بشكل يومي.

وفي إحدى المؤتمرات التي كان يحضرها قبل شهور، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تم إطلاق ما يقرب من 30 ألف شائعة خلال 3 شهور فقط، مما يستلزم فرض عقوبات رادعة ضد مروجي الشائعات في مصر. 

وقال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن "المجلس وضع بالفعل عقوبات صارمة للحد من الشائعات التي تعرض الأمن القومي المصري للخطر".

وأضاف لـ "المصريون"، أن "العقوبة المبدئية على أي وسيلة إعلامية تتورط في نشر الشائعات هي غرامة 250 ألف جنيه كحد أدنى، وهذا سيطبق علي جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والإلكترونية وجميع القنوات الفضائية".
وأوضح أن "العقوبة ضد من ينشر الشائعات، لا تقتصر على الغرامة، بل من الممكن أن تتعرض الوسيلة الإعلامية لعقوبات أقسى من ذلك إذا كانت الشائعة التي أصدرتها ألحقت ضررًا كبيرًا بالأمن القومي المصري".
وشدد سليم على أن "تطبيق لائحة الجزاءات فيما يتعلق بنشر الشائعات لم يتم حتى اللحظة، وأنه سيتم تطبيقها خلال الأيام القادمة".
وأشار إلى أن "الغرامة تقدر بـ 250 ألف عقوبة فيما يتعلق بنشر الشائعة، وتشمل الصحفي الذي ينشر الشائعة والجريدة التي ينتمي إليها متضامنين، وكذلك المذيع الذي يطلق الشائعة والقناة التي ينتمي إليها متضامنين".
وطالب سليم جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنشره حتى لا تتعرض لعقوبات قاسية من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المسئول الأول عن تنظيم العملية الإعلامية في مصر.



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