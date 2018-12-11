المشدد 5 سنوات لسائق ضبط بحوزته 15 قطعة حشيش

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عاقبت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد نصر سيد،  سائق بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بحيازة والاتجار فى المواد المخدرة فى الهرم بالجيزة ، صدر القرار بعضوية المستشارين علاء الدين مرعى، وأشرف الهوارى، وأحمد ذكى المنوفية.

أحالت نيابات جنوب الجيزة، القضية رقم 42571 لسنة 2017 جنايات الهرم، المتهم فيها " محمد أ  ص  وشهرته "نادر" إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاتجار فى مخدر الحشيش والترامادول، بالجيزة.

البداية عندما القى القبض على المتهم بواسطة قوة أمنية من مباحث البدرشين ، أثناء قيامه بتدخين سيجارة مشوة حشيش، وبتفتيشه عثر مع على 15 قطعة لجوهر الحشيش، و30 قرص من عقار الترادمادول المخدر، وتم اتخاذ اللازم تجاه المتهم واحالته للنيابة التى تولت التحقيق وإحالته للجنايات التي أصدرت حكمها السابق.


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