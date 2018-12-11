الأهلي يكشف حقيقة رحيل «معلول»

11 ديسمبر 2018 - 07:11 م

نفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، ما تردد عن رحيل التونسي علي معلول عن الفريق، خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه لا يوجد أي نية للتفريط في اللاعب كما أثير مؤخرًا.

وقال «عبد الحفيظ»، أن «معلول» من القوام الأساسي للفريق ومن العناصر المهمة، التي يراهن عليها الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، بعد اكتمال جاهزيته من الناحيتين الطبية والفنية.

وأشار القائم بأعمال مدير الكرة، إلى أن علي معلول، يمتد عقده مع الأهلي لمدة موسمين، وأن كل ما أثير عن رحيله مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة.



