  • الأربعاء 12 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:54 ص
بحث متقدم
صاحب فيديو الهرم الإباحي

المصور الدنماركي يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو "الهرم الجنسي"

صلاح

لفتة إنسانية من "صلاح" بعد مباراة نابولي.. شاهد ماذا فعل

"سوبر ماركت" يشعل خلاف بين وزير التموين ومحافظ الدقهلية

كارثة مدوية في الأسواق تصيب الأطفال بالتخلف

القاهرة أسرع مدن العالم نموًا في السكان

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة مدوية عن الزيادة السكانية

فرنسا

سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار شمال فرنسا

ترامب

ترامب يهدد بإغلاق "جزئي" للحكومة لهذا السبب

كلاب

10 آلاف جنيه غرامة قتل الحيوانات.. وتجريم بيعها

دعارة (أرشيفية)

بعيدًا عن الشوشرة: تقنين الدعارة.. مفيد أم ضار؟

برلمان

رفض برلماني لإسناد تراخيص المحلات إلى «الإسكان»

يوسف القعيد: غير مستريح لمشروع قناة السويس

يوسف القعيد: الإخوان سبب الزيادة السكانية

تركيا تتهم أمريكا بتدريب إرهابيين بسوريا

عرب وعالم

عمر جليك
عمر جليك

وكالات

أخبار متعلقة
#

تأجيل مباراة بوكا جونيور وريفر بليت لهذا السبب

#

قصة "الأرملة البيضاء" .. الإرهابية التي يطاردها العالم كله

#

«ترامب»: أشكر تركيا لإنقاذها مئات الآلاف في سوريا

#

«أردوغان» لأمريكا: لا توجد قوة بشرية تقدر علينا

سوريا

أمريكا

تركيا

بي كا كا

أعرب المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، عمر جليك، عن استياء بلاده الشديد من الأنباء حول تدريب الولايات المتحدة 35-40 ألف شخص شمال شرقي سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الثلاثاء بأنقرة، في مقر الحزب، حيث تطرق إلى الأنباء عن عمل الولايات المتحدة على تدريب عشرات الآلاف، من عناصر ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" التي يشكل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، الذي تعتبرها أنقرة إرهابيًا، عمودها الفقري.

وأضاف جليك أن تركيا لا ترى في مثل هذه الخطوات، مقاربات ذات نوايا حسنة، مشددًا على أن تركيا ستتحرك فورا للقضاء على أي تهديد قد يتشكل ضد أمنها القومي أيا كانت القوة التي تواجهها.

وقبل أيام، أعلن الجنرال جوزيف دانفور، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، أن "الولايات المتحدة بحاجة إلى تدريب 35-40 ألف مقاتل محلي في سوريا"، وقال "لقد أنجزنا هذا العمل بنسبة 20%".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: صلاح يقود ليفربول لثمن النهائي الأوروبي
» بائعة الخضار بدمياط تكشف تطورات أزمتها مع المحافظة
» هذا هو مصير السائح الدنماركي حال ثبوت فضيحة الهرم
» تعليق ناري لـ"الإبراشي" على خطاب ماكرون
» هذا ما قاله مصمم عالمي عن فستان رانيا يوسف
» وزير الداخلية يصدر حركة تنقلات.. تعرف عليها
» السالمون واللانشون والبسطرمة.. خطر قاتل
» القطب الشمالي يشهد أسخن 5 سنوات في تاريخه
» "السترات الحمراء" تنزل شوارع هولندا الأحد
» مصر تبني أكبر سد في تنزانيا بـ 3مليارات دولار
» نصيحة محمد صلاح لنجم الأهلي

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:20 ص

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر