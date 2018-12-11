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مونديال الأندية.. ساتو ريوجي حكمًا لمباراة العين وويلنجتون

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المصريون

العين

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تعيين الياباني ساتو ريوجي، حكمًا لمباراة العين الإماراتي وويلنجتون النيوزيلندي، غدًا الأربعاء، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ويقود الطاقم، ساتو ريوجي حكمًا للساحة، ويعاونه الثنائي المساعد ساجارا توري ويامايوشي هيروشي، والحكم الرابع روكشي جيانلوكا، ومراقب المباراة، ليس ميزاروس.

وخلال الاجتماع الفني الخاص بمباراة الغد، والذي عُقد اليوم الثلاثاء، والذي ترأسه بافيل لوزانوف، المنسق العام لمباريات مونديال الأندية، تم التأكيد على تفعيل آلية إشهار البطاقات الصفراء والحمراء للجهازين الفني والإداري والطاقم الطبي للفريقين، على دكة البدلاء.


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