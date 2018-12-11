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النيابة العامة تعاين موقع حريق منزل بسبب انفجار أسلاك الكهرباء

قضايا وحوادث

حريق منزل
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الكهرباء

اصابة

ضغط عالي

انتقل فريق من النيابة العامة بقسم ثان شبرا الخيمة، ولجنة من الإدارة الهندسية من حى شرق شبرا الخيمة لموقع حريق منزل بسبب انفجار أسلاك الضغط العالى، وذلك لحصر تلفيات بالمنازل المجاورة للحريق، وتبين وجود تلفيات فى 3 منازل مجاورة إثر الانفجار.

كانت قد سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق اندلع اليوم فى منزل إثر انفجار لوحة كهرباء ضغط عالى أسفر عن إصابة شخص، وتضرر 3 منازل مجاورة، تم تحويل المصاب للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارا من النجدة بسماع دوى انفجار واندلاع حريق بمنزل، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والمقدم إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا، والرائد محمد الخولى معاون مباحث القسم، ورجب عبدالرازق رئيس حى شرق شبرا الخيمة.

وبالفحص تبين إصابة "سمير م. ع" 41 سنة كما أسفر عن تضرر 3 منازل، وحريق فى المنزل رقم 38 بسبب أسلاك الضغط العالى.

 

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