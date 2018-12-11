مقاتلات جوية عراقية تقصف مواقع بسوريا

11 ديسمبر 2018 - 07:38 م

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو، دمرت بأمر من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، موقعيْن لتنظيم "داعش" الإرهابي داخل الأراضي السورية.

وقال بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة، التابعة للجيش: "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات إف 16 العراقية، اليوم، ووفق معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب وخلية الصقور الاستخباراتية، ضربات جوية بمنطقة سوسة داخل الأراضي السورية"، وفق وكالة "الأناضول".

وأضاف أن "طائراتنا دكت هدفين، الأول عبارة عن وكر يتواجد بداخله 30 عنصرا من عصابات داعش الإرهابية، كانوا يعتزمون عقد اجتماع مهم للقيادات الإجرامية".

أما الهدف الثاني، "فكان عبارة عن وكر يتواجد فيه 14 إرهابيا مما يسمى بالانغماسيين (الانتحاريين)" تابعا للتنظيم نفسه.ولفت البيان الى أنه "بناء على المعلومات الاستخبارية، فإن هذه الضربات دمرت الهدفين بالكامل، وعادت طائراتنا بسلام إلى أرض الوطن بعد أن حققت أهدافها المرسومة".

وتشكل الحدود العراقية السورية هاجسًا لبغداد منذ سنوات طويلة، حيث كانت منفذا لتدفق مقاتلي تنظيم "القاعدة" الإرهابي في السابق، ولاحقا مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.