نائبة لـ هالة زايد: "الصحة مش فياجرا نسائية"

11 ديسمبر 2018 - 07:46 م

هاجمت النائبة إلهام المنشاوي، منظومة وزارة الصحة، بسبب ما اعتبرته تدهور المنظومة الصحية ببعض المستشفيات الحكومية، قائلة "الصحة مش مبادرات وفياجرا نسائية".

وقالت "المنشاوي"، خلال الجلسة العامة المنعقدة، برئاسة السيد الشريف، وكيل المجلس، لمناقشة 79 طلب إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول تدهور المنظومة الصحية ونقص الأدوية، إن "هناك أطباء يرفضون إجراء عملية الولادة لبعض السيدات لنقص الحضانات بالمستشفيات".

وأشارت إلى تقدمها بطلب إحاطة عن تدهور مستشفى رأس التين بمحافظة الإسكندرية، مضيفة، "فوجئت بحضور شخص غير متخصص للرد على الطلب".

وقال النائب السيد الشريف، وكيل المجلس، "نحن لسنا أمام رؤية شخص أو رؤية وزير، وإنما ننظر إلى الدولة الديمقراطية الحديثة".



