  • الأربعاء 12 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:53 ص
بحث متقدم
صاحب فيديو الهرم الإباحي

المصور الدنماركي يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو "الهرم الجنسي"

صلاح

لفتة إنسانية من "صلاح" بعد مباراة نابولي.. شاهد ماذا فعل

"سوبر ماركت" يشعل خلاف بين وزير التموين ومحافظ الدقهلية

كارثة مدوية في الأسواق تصيب الأطفال بالتخلف

القاهرة أسرع مدن العالم نموًا في السكان

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة مدوية عن الزيادة السكانية

فرنسا

سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار شمال فرنسا

ترامب

ترامب يهدد بإغلاق "جزئي" للحكومة لهذا السبب

كلاب

10 آلاف جنيه غرامة قتل الحيوانات.. وتجريم بيعها

دعارة (أرشيفية)

بعيدًا عن الشوشرة: تقنين الدعارة.. مفيد أم ضار؟

برلمان

رفض برلماني لإسناد تراخيص المحلات إلى «الإسكان»

يوسف القعيد: غير مستريح لمشروع قناة السويس

يوسف القعيد: الإخوان سبب الزيادة السكانية

العثور على طفل رضيع داخل "شنطة" بكرداسة

قضايا وحوادث

طفل
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

العثور على جثة سودانى داخل شقته فى الجيزة

#

"تيتة خافت من الفضيحة" .. كشف لغز العثور على رضيع بنيل "طوخ"

#

فحص بلاغات التغيب للتعرف على طفل عثر على جثته

#

بالفيديو ..العثور على جثة طفل ملقاة بأرض زراعية

طفل

العثور

حقيبة

تواصل مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، جهودها لكشف ملابسات العثور على طفل حديث الولادة داخل حقيبة ملقاة وسط الشارع بكرادسة.

جاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة، بورود بلاغ إلى قسم شرطة كرداسة من أهالي المنطقة، بالعثور على طفل داخل حقيبة بالشارع.

انتقلت قوة أمنية تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عاصم أبو الخير رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والمقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة وتبين العثور علي حقيبة ملقاة علي الطريق الأبيض بداخلها مولود ملفوف داخل بطانية.

تم تشكيل فريق بحث وتحر لكشف ملابسات الواقعة، ومناقشة عدد من الشهود للوصول لهوية مُلقيه، حيث يتم مناقشة الأهالي بالمنطقة والاستعلام من المستشفيات القريبة عن حالات ولادة حديثة، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة بالمحلات والمقاهي المطلة على ذلك الطريق والمؤدية له، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: صلاح يقود ليفربول لثمن النهائي الأوروبي
» بائعة الخضار بدمياط تكشف تطورات أزمتها مع المحافظة
» هذا هو مصير السائح الدنماركي حال ثبوت فضيحة الهرم
» تعليق ناري لـ"الإبراشي" على خطاب ماكرون
» هذا ما قاله مصمم عالمي عن فستان رانيا يوسف
» وزير الداخلية يصدر حركة تنقلات.. تعرف عليها
» السالمون واللانشون والبسطرمة.. خطر قاتل
» القطب الشمالي يشهد أسخن 5 سنوات في تاريخه
» "السترات الحمراء" تنزل شوارع هولندا الأحد
» مصر تبني أكبر سد في تنزانيا بـ 3مليارات دولار
» نصيحة محمد صلاح لنجم الأهلي

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:20 ص

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر