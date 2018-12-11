العثور على طفل رضيع داخل "شنطة" بكرداسة

11 ديسمبر 2018 - 07:50 م

تواصل مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، جهودها لكشف ملابسات العثور على طفل حديث الولادة داخل حقيبة ملقاة وسط الشارع بكرادسة.

جاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة، بورود بلاغ إلى قسم شرطة كرداسة من أهالي المنطقة، بالعثور على طفل داخل حقيبة بالشارع.

انتقلت قوة أمنية تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عاصم أبو الخير رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والمقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة وتبين العثور علي حقيبة ملقاة علي الطريق الأبيض بداخلها مولود ملفوف داخل بطانية.

تم تشكيل فريق بحث وتحر لكشف ملابسات الواقعة، ومناقشة عدد من الشهود للوصول لهوية مُلقيه، حيث يتم مناقشة الأهالي بالمنطقة والاستعلام من المستشفيات القريبة عن حالات ولادة حديثة، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة بالمحلات والمقاهي المطلة على ذلك الطريق والمؤدية له، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيق.