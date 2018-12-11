إخلاء سبيل سيدة متهمة بالنصب على المواطنين

11 ديسمبر 2018 - 07:53 م

قررت نيابة حلوان الجزئية، إخلاء سبيل ربة منزل، على ذمة قضية اتهامها بالنصب على عدد من المواطنين، والتهرب من سداد إيصالات أمانة وقعتها مقابل هذه المبالغ.

تلقى قسم شرطة حلوان عدة بلاغات من المواطنين مفادها قيام "غ.م"35 سنة ربة منزل، بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل توقيعها إيصالات أمانة بزعم مرورها بضائقة مالية، إلا أنها تهربت من سدادها .

وبإجراء التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات الأمنية تم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الوقائع، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.