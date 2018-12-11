«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بزيادة سعر قصب السكر

11 ديسمبر 2018 - 08:00 م



طالبت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة بتحديد أسعار توريد السلع الإستراتيجية هذا العام، وقبل موسم الزراعة بوقت كاف مع مراعاة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج حتى يتسنى للفلاح تحقيق هامش ربح.



وطالبت اللجنة بإعادة النظر في أسعار توريد قصب السكر لتحقيق هامش ربح للمزارعين بدل من عزوف الفلاحين عن زراعة المحصول بسبب الخسائر التي يتعرضون لها .



وقال النائب صبري يوسف داود، عضو اللجنة، إن "اللجنة طالبت الحكومة ممثلة في وزيري التموين والزراعة بضرورة زيادة أسعار توريد قصب السكر للحكومة من قبل الفلاحين".



وأضاف لـ "المصريون"، أن "لجنة الزراعة طالبت الحكومة بضرورة زيادة سعر توريد طن قصب السكر من 720 جنيهًا إلى 1000 جنيه للطن هذا العام".



وأشار داود إلى أن اللجنة طالبت بالزيادة نظرًا لارتفاع مستلزمات الإنتاج وأجور العاملين في زراعة قصب السكر وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة الزراعية ولتحقيق هامش ربح بسيط للفلاح الذي يعتمد علي محصول قصب السكر كدخل رئيسي له.



ولفت إلى أن الحكومة لم تبد حتى الآن موافقتها على الزيادة وإنما تم عرض الأمر اليوم على وزيري التموين والزراعة اللذين حضرا اجتماع اللجنة للاستماع إلى توصياتها بشأن محصول قصب السكر هذا العام.



وأكد داود، أن "لجنة الزراعة تضع على رأس أولوياتها الفلاح المصري وكيفية تشجيعه على الاستثمار في زراعة المحاصيل الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من كافة المحاصيل الإستراتيجية خلال أقرب وقت ممكن".





