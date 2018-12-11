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العثور على جثة طافية بالبحر اليوسفي بملوي

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جثة

المنيا

ملوي

عثر أهالي مركز ملوي بمحافظة المنيا، على جثة طالب طافية في البحر اليوسفي وعلى الفور قاموا بإبلاغ أجهزة الأمن التي تمكنت من انتشال الجثة وتبين أنها للطالب مبلغ باختفائه من مركز ديروط باسيوط اثر نشوب خلافات مع أسرته ترك على أثرها المنزل.

كان اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقي اخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث بعثور أهالي مركز ملوي علي جثة طافية بالبحر اليوسفي.

وعلي الفور انتقل العقيد عصام ابو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المنيا والمقدم علاء جلال رئيس مباحث مركز ملوي ومعاون المباحث الرائد احمد رأفت حيث تبين ان الجثة التي تم انتشالها لطالب يدعى محمد .م 14 سنة مقيم بمركز ديروط باسيوط وأنه مبلغ باختفائه منذ أيام حيث أنه ترك منزله بسبب نشوب خلافات مع اسرتة دفعته لترك المنزل وبعد أيام من اختفاءه عثر عليه جثة هامدة بالبحر اليوسفي ولا توجد شبهة جنائية في الحادث وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.



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